Екатеринбург, , 16:08 — REGNUM В Свердловской области за 2020 год снизились количество ДТП, а также число погибших в автомобильных авариях. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Всего за год в регионе зафиксировали 2774 ДТП. Это на 8,8% меньше, чем в 2019-м. Количество погибших составило 357. Эта цифра оказалась меньше на 10,3%.

Уровень показателя социального риска, определяемого исходя из числа погибших в ДТП на 100 тыс. населения, снизился с 9,29 до 8,2. В министерстве отмечают, что свою роль в сокращении всех этих показателей сыграли мероприятия, которые были реализованы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Только за 2020 год в Свердловской области модернизировали и оснастили проекционной разметкой 84 пешеходных перехода. Этот опыт Среднего Урала внедряют ещё в 14 регионах России.

Кроме того, для сокращения аварийности модернизируют нерегулируемые пешеходные переходы. На них устанавливают искусственные дорожные неровности, а возле них — уличное освещение. Всего в 2020 году количество пешеходных переходов, достигло уже 4,5 тыс.