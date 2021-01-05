Москва, , 16:07 — REGNUM Более 20 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом во вторник, 5 января, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:04 мск в аэропорту «Домодедово» задержано девять рейсов; в аэропорту «Внуково» задержано шесть авиарейсов, еще шесть отменено.

В воздушных гаванях столицы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве сообщили, что 5 января в Москве ожидаются туман и слабый гололёд.

Читайте также: В МЧС РФ предупредили о тумане и гололёде в Москве и Подмосковье