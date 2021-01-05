Санкт-Петербург, , 16:14 — REGNUM Ребенок, который в ночь на 5 января лишился родителей в ходе бытового конфликта, находится в одной из больниц Санкт-Петербурга. Об этом 5 января ИА REGNUM сообщили в аппарате городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.

Напомним, в доме 33 по проспекту Просвещения в Выборгском районе Петербурга 49-летний глава семейства во время бытового конфликта зарезал 41-летнюю супругу, ранил ножом 8-летнюю дочь и, убегая от полицейских, сорвался с балкона 9-го этажа и погиб.

По факту убийства женщины возбуждено уголовное дело.

«Ребенок был доставлен в Детскую городскую больницу №2 с поверхностными порезами», — уточнили в аппарате детского омбудсмена Петербурга.

В настоящий момент врачи оценивают состояние девочки как средней тяжести.

«С ребенком в больнице находится бабушка», — отметили в пресс-службе.

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