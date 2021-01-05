Челябинск, , 15:00 — REGNUM В Челябинской области жители Копейска и Чебаркуля поверили позвонившим им «сотрудникам банка» и потеряли более 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В обоих случаях звонившие сообщили гражданам о том, что по их счетам якобы отмечены сомнительные операции, будто неизвестные пытаются завладеть их деньгами. В итоге граждане перевели им деньги.

В полиции также отмечают, что населению порой звонят лица, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщают людям о якобы расследованиях против онлайн-мошенников, а затем убеждают граждан оформить кредиты и перевести звонившим деньги.