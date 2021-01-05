Тамбов, , 14:40 — REGNUM В Тамбовской области 5 января подтверждено 159 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на три меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 18 тыс. 452 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 16 тыс. 253 пациента, в том числе 106 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 197 человек. Два новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.

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