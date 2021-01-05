Копенгаген, , 15:01 — REGNUM В связи с риском распространения «британского» штамма коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 сегодня, 5 января, лидеры всех парламентских партий Дании были приглашена на экстренную встречу. Главной темой разговора парламентариев станет ужесточение действующих в стране карантинных ограничений. Об этом сообщила шведская газета Aftonbadet.

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По информации датской газеты Ekstra Bladet, власти планируют снизить предельное число участников частных собраний с десяти до пяти человек.

Как передает информагентство Ritzau, инициаторами встречи с парламентариями стали министр здравоохранения Магнус Хеунике и министр юстиции Ник Хеккеруп. Поводом для беспокойства датских властей послужил риск распространения в стране «британского» штамма коронавируса. Отмечается, что поддерживающие правительство Дании парламентские партии уже выразили свое согласие на ужесточение карантинных ограничений.