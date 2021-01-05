Киев, , 15:01 — REGNUM Треть жителей Украины предпочитают в качестве новогоднего персонажа Деда Мороза. Данное количество осталось без изменений за последний год. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы «Рейтинг», результаты которого были опубликованы 5 января.

«Две трети опрошенных отметили, что верят в Святого Николая, 35% — не верят. В Деда Мороза верят меньше — 31%, не верят — 65%. За последний год возросло количество тех, кто верит в Святого Николая, зато количество тех, кто верит в Деда Мороза не изменилось», — отметили социологи.

Исследователи также отметили различие в географии проживания тех, кто верит в Деда Мороза и предпочитает среди новогодних праздников собственно Новый год и тех, — кто верит в Святого Николая Чудотворца и предпочитает праздновать Рождество Христово.

В западных областях Украины предпочитают Николая Чудотворца и Рождество Христово, а в юго-восточных областях страны «относительно больше» предпочитают Деда Мороза и Новый год.

«Несмотря на это даже в юго-восточных областях все равно количество тех, кто верит в Деда Мороза меньше тех, кто верит в Святого Николая, а Рождество является самым любимым праздником наряду с Новым годом», — добавили исследователи.

Отмечается, что социологический опрос был проведен в период со 2 по 4 января 2021 года и по методике CATI (computer-assistedtelephoneinterviews — телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В опросе приняли участие 2,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет во всех областях Украины.

«Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%», — добавили социологи.

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Напомним, ранее бывший сотрудник Института национальной памяти Украины (УИНП) Сергей Рябенко связал появление Деда Мороза в Советском Союзе в 1937 году с массовыми репрессиями в СССР, один из пиков которых пришелся на 1937 год.