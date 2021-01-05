Москва, , 14:33 — REGNUM Российская вакцина «Спутник V» против COVID-19 демонстрирует эффективность и безопасность. Об этом журналистам заявил замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко.

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«Российская вакцина «Спутник V» в ходе клинических исследований и масштабной вакцинации населения показывает высокую эффективность и безопасность», — сказал Фисенко.

По его словам, безопасность и эффективность вакцины на сегодняшний день дополнительно контролируется при помощи данных федерального регистра лиц, прошедших процедуру вакцинации.

Фисенко также прокомментировал слова главы Национального комитета по вакцинации Греции Марии Теодориду, которая заявила о том, что РФ и Китай «рискнули» применить вакцины от COVID-19, клинические исследования которых «не были завершены». По его словам, решение о введении «Спутника V» в оборот принималось в том числе на основании данных о безопасности применения: «В условиях пандемии этот шаг был абсолютно оправдан, поскольку позволял обеспечить защиту населения от новой коронавирусной инфекции в максимально сжатые сроки».

Чиновник подчеркнул, что аналогичным путём следуют регуляторы США, ЕС и Великобритании, где применение препаратов Pfizer, Moderna и AstraZeneca для широкой вакцинации «идет параллельно с продолжающимися клиническими исследованиями».