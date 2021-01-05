Новосибирск, , 14:31 — REGNUM Министерство труда и социального развития Новосибирской области проверило Ошинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей. Ранее появилась информация об издевательствах над ребёнком, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В министерстве уточнили, что в ходе проверки были изучены материалы, касающиеся соблюдения установленных правил содержания детей, их питания, организации реабилитационного процесса, обеспечения безопасности. Также опрошены сотрудники, проверена документация, состояние материальной базы и данные системы видеонаблюдения. Одновременно прошла проверка в отделе опеки и попечительства администрации Тогучинского района — на предмет правомерности решения о направлении ребёнка в данное учреждение.

«При передаче ребенка матери 29 декабря 2020 года она была подробно проинформирована о проведённых с ним профилактических мероприятиях и их результате, состоянии его здоровья на момент передачи. Претензий мама не имела, что подтверждается записями в «Журнале осмотра детей при передаче родителям», — уточнили в министерстве. — В настоящее время продолжается проверка, организованная Следственным управлением Следственного комитета по Новосибирской области. До завершения этой проверки делать выводы о действиях руководства и персонала учреждения преждевременно. Министерство труда и социального развития Новосибирской области держит ситуацию в данном учреждении на постоянном контроле».

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Мошковского района Новосибирской области также организовала проверку информации о нарушении прав ребёнка в доме-интернате.

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