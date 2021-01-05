Владимир, , 14:31 — REGNUM Во Владимирской области 5 января подтверждено 170 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрирован 19 тыс. 431 носитель вируса. После выздоровления был выписан 17 тыс. 261 пациент, в том числе 87 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 530 человек, два новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

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