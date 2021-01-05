Нижний Новгород, , 14:21 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 5 января выявили 2840 новых случаев заражения коронавирусной. Накануне было выявлено 2952 новых носителя коронавируса. Таким образом, за сутки число вновь выявленных заражений снизилось на 112 случаев, из них 77 — в Нижегородской области. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 389 741 случая, свидетельствуют данные оперативного штаба России. Максимальное число заражений SARS-CoV-2, выявленных за сутки, наблюдалось по состоянию на 24 декабря — 3068 новых случаев.

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Так, в Нижегородской области выявили 405 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Пермском крае — 301, в Самарской области — 294, в Саратовской области — 269, в Ульяновской области — 253, в Кировской области — 228, в Удмуртии — 216, в Пензенской области — 197, в Оренбургской области — 178, в Башкирии — 168, в Чувашии — 100, в Татарии — 95, в Мордовии — 85, в Марий Эл — 51.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 72 190 случаев, в Ульяновской области — 37 656, в Саратовской области — 36 668, в Самарской области — 32 897, в Пермском крае — 32 208, в Оренбургской области — 29 642, в Пензенской области — 27 046, в Кировской области — 26 804, в Удмуртии — 20 727, в Башкирии — 19 910, в Чувашии — 16 905, в Мордовии — 13 925, в Татарии — 13 728, в Марий Эл — 9435.

Полностью выздоровели 332 466 жителей округа, за последние сутки выписан 2301 человек. Скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 6951 человек, за минувшие сутки скончались 59 жителей Поволжья, накануне сообщалось о 60 летальных случаях в округе.

Значительное расхождение — больше чем на 100 случаев — с данными регионального штаба по числу смертей от COVID-19 наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики на 5 января, от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 303 человека, в течение последних суток летальных случаев не регистрировалось. При этом, по данным общефедерального штаба на аналогичную дату, — 404 жителя Удмуртии умерли с начала пандемии, четверо — в течение последних 24 часов.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 января в России подтверждено 3 284 384 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 24 246 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 2 662 668 жителей России, за сутки выписаны 22 632 человека. 59 506 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 518 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 562 210 человек.