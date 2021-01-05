Новосибирск, , 14:20 — REGNUM В диспетчерскую службу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Новосибирской области поступило 405 обращений от новосибирцев — об отклонении от графика вывоза отходов, переполнении контейнеров. Об этом ИА REGNUM сообщили в ООО «Экология-Новосибирск».

В организации уточнили, что для оперативного реагирования с 31 декабря 2020 работает специальный чат в WhatsApp, в котором потребители могут сообщить адрес, а также прикрепить фотографии контейнерных площадок.

«В этом году количество сообщений от новосибирцев о нарушении графика транспортирования отходов или переполнении контейнеров значительно ниже, чем за аналогичный период прошлого года, — уточнила генеральный директор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова. — Так, в период с 1 по 4 января 2021 года было зафиксировано всего 405 обращений, в 2020 году — 1039».

В «Экологии-Новосибирск» сообщили, что в настоящее время практически стабилизирована ситуация в Центральном районе. В Кировском и Железнодорожном районах с 1 января 2021 года произошла замена операторов по транспортированию отходов.