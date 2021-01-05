Москва, , 14:20 — REGNUM Артистами, которым доверяет наибольшее число жителей России, стали актёр Константин Хабенский и телеведущий Дмитрий Нагиев. Об этом свидетельствуют результаты исследования исследовательского холдинга «Ромир».

Константин Хабенский Марина Александрова © ИА REGNUM

Специалисты компании «Ромир» провели опрос общественного мнения в декабре 2020 года. В опросе приняли участие 2400 жителей городов России с населением более 100 тысяч человек. Респондентам предложили составить список из семи деятелей культуры, которым они доверяют больше всего.

Получившийся рейтинг доверия возглавил актёр Константин Хабенский. В тройку лидеров также вошли телеведущий Дмитрий Нагиев и режиссёр Никита Михалков. Замкнули десятку деятелей культуры с наиболее высоким рейтингом доверия артист балета Николай Цискаридзе, актёры Сергей Безруков, Чулпан Хаматова, Мария Кожевникова, Александр Петров, Владимир Машков и Иван Охлобыстин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проведённый в ноябре 2020 года опрос показал, что жители России больше всего хотят увидеть в новогодних передачах Аллу Пугачёву, Николая Баскова и Филиппа Киркорова.

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