Новосибирск, , 14:03 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 5 января, за прошедшие сутки было выявлено ещё 142 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 146 случаев, 3 января — 150 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё восемь пациентов: мужчины в возрасте 48 лет, 60 лет, 67 лет, 72 года и женщины в возрасте 59 лет, 72 года, 76 лет и 80 лет. Всего в регионе умерли 1 008 человек, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях интенсивной терапии находится 154 человека, на ИВЛ — 28 пациентов».Всего в регионе зарегистрировано 28 629 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 1663 детей; 24 898 человек выписаны с выздоровлением (+187 за сутки).