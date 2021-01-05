Стокгольм, , 14:19 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен позитивно оценивает работу с «Центристами», «Либералами» и «Зелеными» в рамках «Январского соглашения» и хотел бы продолжить сотрудничество после следующих парламентских выборов в 2022 году. Об этом он заявил в интервью государственному новостному агентству Швеции TT.

На сегодняшний день выполнено порядка 30 из 73 пунктов «Январского соглашения». Критики кабинета Лёвена считают, что политика «Социал-демократов» сдвинулась вправо, в то время как «Центристы» и «Либералы», наоборот, полевели.

Напомним, что «Январское соглашение» было заключено 18 января 2019 между правительственной коалицией «Социал-демократов» и «Зеленых» с одной стороны и «Центристами» и «Либералами» — с другой. Данный документ является политической декларацией, состоящей из 73 пунктов, которые охватывают различные направления внутренней политики Швеции (миграция, рынок труда, защита окружающей среды и т. д).