Липецк, , 13:50 — REGNUM В Липецкой области 5 января подтверждено 170 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 16 тыс. 855 положительных тестов.

За весь период наблюдения 12 тыс. 592 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 128 — за последние сутки. 275 человек скончались. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

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