Курск, , 13:45 — REGNUM В Курской области 5 января зарегистрировано 174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на три больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 21 тыс. 668 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 19 тыс. 391 пациент, в том числе 87 — за последние сутки. Скончались 314 человек. Два новых летальных случая подтверждено за последние сутки.

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