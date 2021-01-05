Улан-Батор, , 13:30 — REGNUM Правительство Монголии на внеочередном заседании решило продлить режим всеобщей готовности еще на шесть дней, до 11 января.

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«С 11 января 2021 года сфера торговли и производства будет работать в нормальном режиме. Нет гарантий, что после ослабления ограничений, эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится. В случае ухудшения ситуации мы вернемся к строгому карантину «-, заявил премьер-министр Янгугийн Содбаатар.

Также власти решили отменить празднование Цагаан сара — монгольского Нового года по лунному календарю. В этом году монголы он наступит 12 февраля, но из-за внутренней вспышки коронавируса монголы уже второй год не смогут отметить традиционный праздник.

Напомним, в 2020 году президент Монголии Халтмаагийн Баттулга запретил все публичные мероприятия, связанные с празднованием Цагаан сара, чтобы предотвратить распространение COVID.

На 4 января количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Монголии достигло 1286. Число внутренних случаев заражения коронавирусом достигло 795. Общее количество выздоровевших составляет 878, на лечении находятся 398 человек, один пациент умер.