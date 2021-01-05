Стокгольм, , 14:15 — REGNUM Согласно исследованиям Шведской ассоциации сексуального образования (RFSU), во время пандемии занятия сексом по интернету более не считаются чем-то необычным. Более того, организация активно призывает граждан заниматься сексом, используя цифровые возможности, из-за риска заразиться коронавирусом в офлайне. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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"Пандемия означает, что теперь вы можете осмелиться испытать этот опыт и поэкспериментировать с ним», — поделилась комментарием журналистка-фрилансер Ида Стиллер, которая пишет о проблемах секса и отношений.

Текстовые сообщения с сексуальным подтекстом, отправка обнаженных фотографий или использование видеочатов стали более распространенным явлением за время пандемии коронавируса.

«Есть все признаки того, что занятия сексом по интернету участились за время пандемии, об этом свидетельствуют исследования», — заявил сексолог Пелле Ульхольм из Шведской ассоциации сексуального образования.

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