Вашингтон, , 14:14 — REGNUM Смогут ли демократы или республиканцы получить большинство в Сенате США? Ответ на этот вопрос будет получен 5 января, когда республиканцы Келли Леффлер и Дэвид Пердью и демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок поборются сразу за два сенатских кресла в штате Джорджия, определив баланс сил в верхней палате Конгресса. Корреспондент телеканала SVT в США Стефан Осберг отмечает, что результаты выборов в Джорджии «будут иметь решающее значение в ближайшие годы».

«Эта избирательная кампания никогда не закончится, она лишь определит, какое пространство для маневра останется у Джо Байдена», — заявил Осберг в эфире SVT.

Ситуация для демократов остается напряженной, хотя на данный момент они имеют небольшое преимущество.

«Кандидаты идут ноздря в ноздрю, демократы лидируют с очень небольшим отрывом в обоих опросах, которые я смотрел, но эти опросы довольно маленькие по числу респондентов. Существует большая неопределенность, и весь вопрос заключается в явке избирателей; в том, какая партия сможет привлечь своих избирателей в большей степени», — объяснил Осберг.

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