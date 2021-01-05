Рязань, , 13:21 — REGNUM В Рязанской области 5 января подтверждено 135 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на два больше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрировано два летальных исхода.

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Темп прироста за сутки составил 0,7%. В целом в Рязанской области выявлено 18 тыс. 833 носителя инфекции, выздоровели 17 тыс. 157 человек, в том числе 112 выписаны за сутки. По данным федерального оперативного штаба общее количество летальных исходов в регионе достигло 173.

В тяжёлом состоянии в больницах находятся 70 человек, из них 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.