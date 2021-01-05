Брянск, , 13:20 — REGNUM 197 носителей коронавируса выявлено в Брянской области 5 января, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество подтверждённых заражений превысило 24 тысячи. Зарегистрировано два летальных исхода, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области выявлено 24 тыс. 142 носителя инфекции. За минувшие сутки выписаны после лечения 133 пациента, всего выздоровели 21 тыс. 843 человека. Лаборатории провели 373 тыс. 999 исследований, в то числе 1484 теста проверено за сутки.

От осложнений на фоне коронавируса скончались 218 человек.