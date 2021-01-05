Белгород, , 13:18 — REGNUM В Белгородской области 5 января подтверждён 191 случай заражения коронавирусом, что на три больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 156 пациентов, двое скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационарах находятся 995 пациентов, в том числе 126 на ИВЛ. Лечится амбулаторно 2891 человек, на самоизоляции 10 281 житель региона. С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 22 тыс. 765 случаев заражения инфекцией, выздоровели 18 тыс. 607 человек.

От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 272 человека, в том числе за минувшие сутки житель Белгорода 1962 года рождения и жительница Ракитянского района 1936 года рождения.