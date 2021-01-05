Оренбург, , 13:03 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 5 января, выявлено 178 случаев заражения коронавирусом, зафиксировано пять смертей по причине коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

Суточный показатель выздоровлений меньше числа выявленных за сутки носителей коронавируса: 170 против 178. На сегодняшний день в больницах лечение получает 971 человек. Состояние 286 пациентов оценивается как тяжелое. На искусственной вентиляции легких находятся 57 человек, на кислородной поддержке — 610. Еще 620 оренбуржцев в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном.

С начала пандемии в регионе выявлено 29 642 случая заражения коронавирусом. От COVID-19 оправились 26 048 пациентов, скончались 362 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: COVID-19 в Оренбуржье: 179 новых случаев заражения и пять смертей