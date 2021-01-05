Стокгольм, , 13:07 — REGNUM 7 января в Швеции вступит в силу рекомендация Агентства общественного здравоохранения по использованию средств индивидуальной защиты в общественном транспорте. Масочный режим, согласно ведомству, будет соблюдаться в будние дни с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 18:00. Однако пассажиры без масок все равно смогут воспользоваться услугами общественного транспорта, так как постановление властей носит рекомендательный характер. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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В своем пресс-релизе перевозчик Svensk Kollektivtrafik отметил, что пассажиры, которые не носят маски, не будут подвергаться административной ответственности, им все равно разрешат сесть в автобус или вагон электропоезда. Никто из сотрудников, обеспечивающих работу общественного транспорта, не будет нести ответственности за соблюдение «рекомендаций» Агентства общественного здравоохранения Швеции.

Подчеркивается, что средства защиты полости рта и органов дыхания — «личная ответственность каждого пассажира». В то же время компании-перевозчики будут предоставлять бесплатные маски, если у граждан их не будет во время поездки.