Стокгольм, , 13:05 — REGNUM Разоблачения журналистов о поездке генерального директора Гражданского агентства Швеции по чрезвычайным ситуациям Дана Элиассона на Канарские острова и рождественский шоппинг нескольких членов кабинета министров в разгар пандемии коронавирусной инфекции заставили жителей страны усомниться в их работе, что привело к падению рейтингов доверия чиновникам. По данным опроса Aftonbladet/Demoskop, только 6% шведского населения доверяют Элиассону. В то же время доверие к премьер-министру Швеции Стефану Лёвену упало на 7 процентных пунктов. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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Сначала министр юстиции Морган Йоханссон был замечен в торговом центре в Лунде. Затем выяснилось, что сам премьер-министр Лёвен посетил торговый центр в Стокгольме незадолго до Рождества. Однако на этом разоблачения не закончились — журналисты смогли выяснить, что министр финансов Магдалена Андерссон отправилась на горнолыжный курорт, а Дан Элиассон полетел на Канарские острова встречать Рождество.

Такое поведение высокопоставленных чиновников привело к падению рейтинга доверия премьер-министра Лёвена. О своем доверии главе кабинета министров заявил 31% респондентов, что на 7% меньше, чем месяцем ранее. Примечательно то, что генеральному директору Элиассону доверяют лишь 6%, в то время как уровень доверия к Гражданскому агентству Швеции по чрезвычайным ситуациям как государственному ведомству оценивается в 32%.

В опросе, проведенном журналистами Aftonbladet совместно социологами из Demoskop в период с 3 по 4 января, приняли участие 1 164 человека.