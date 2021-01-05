Тбилиси, , 13:04 — REGNUM В Грузии проводятся исследования десяти случаев повторного заражения коронавирусом. Об этом, как сообщает пресс-служба минзрава страны, 5 января заявил заместитель руководителя Национального центра контроля заболеваний Грузии Паата Имнадзе в ходе брифинга.

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«Взяты генетические образцы этих пациентов. Мы должны изучить генетическое секвенстирование обоих положительных образцов, чтобы определить, произошла ли мутация», — сказал врач.

По словам Имнадзе, в мире известно мало случаев повторного заражениз ия SARS-CoV-2. Для их изучения нужны генетические исследования.

Стоит отметить, что в Грузии накануне сообщили о выявлении у одного жителей страны «британского» штамма коронавируса. Мужчина ранее выезжал за границу, но после возвращения тест на коронавирус у него показал отрицательный результат. Заражение было выявлено, когда он собрался снова выехать за рубеж и снова прошел исследование.

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