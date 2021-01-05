Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которая была госпитализирована в конце декабря 2020 года из-за ковида, остаётся в больнице и продолжает получать кислородную поддержку. Ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Об этом 5 января корреспонденту ИА REGNUM сообщили в клинической больнице № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России.

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Напомним, 86-летняя Алиса Фрейндлих была госпитализирована 25 декабря в эту федеральную больницу с диагнозом «коронавирусная инфекция».

До госпитализации Алиса Фрейндлих неделю лечилась от COVID-19 амбулаторно. Ее госпитализировали из-за «достаточно интенсивно» ухудшавшегося состояния. В настоящий момент состояние актрисы Большого драматического театра врачи оценивают как стабильно тяжелое.

«Состояние Алисы Бруновны стабильное, по-прежнему получает кислородную поддержку», — рассказали в больнице.

Напомним, накануне стало известно, что в Петербурге также госпитализирован 86-летний народный артист СССР Олег Басилашвили. У артиста БДТ также диагностирован коронавирус, болезнь протекает в легкой форме, но из-за возраста было принято решение его госпитализировать.

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