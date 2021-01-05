Сургут, Югра, , 12:36 — REGNUM В Сургуте (Югра) представитель строительной компании «ИТЭК» встретился в жильцами дома, который до сих пор остается без кровли, сообщают СМИ.

По данным портала sitv.ru, встречу организовала администрация города. Напомним, подрядчик не шел на контакт, в результате жители дома вышли на пикет, а также пожаловали губернатору и в прокуратуру.

Представитель «ИТЭКа» заявил, что ремонт кровли завершат к концу января. После новогодних праздников на объект выйдут сразу две бригады. Жителям пообещали компенсировать расходы на коммунальные услуги — до 3 тысяч рублей на каждую квартиру. Особо замерзающих снабдят обогревателями. Помимо ремонта кровли подрядчик до конца февраля проведет работы по утеплению фасада дома.

Добавим, крышу дома № 3/1 по улице Бажова ремонтируют с ноября 2020 года.

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