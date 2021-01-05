Тбилиси, , 12:38 — REGNUM Число свободных коек в центрах для пациентов с COVID-19 в Грузии выросло до 2900. Об этом, как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, 5 января заявила замглавы минздрава Тамар Габуния на брифинге.

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Она отметила, что нагрузка на систему здравоохранения в последнее время заметно снизилась, особенно это видно в Аджарии. Ранее мобилизованные под «ковид"-пациентов места стали возвращать для лечения пациентов с другими заболеваниями.

«Определенное число больничных коек вернулось к оказанию многопрофильных сервисов, особенно в Аджарии», — сказала Габуния.

Стоит отметить, что в начале декабря в Грузии количество свободных коек для пациентов с COVID-19 доходило до 200. С середины месяца эпидемиологическая ситуация стала улучшаться. В минздраве ранее заявили, что к этому времени стал проявляться эффект от карантинных мер, введенных в стране с 28 ноября.

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