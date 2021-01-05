Киев, 5 января 2021, 12:39 — REGNUM Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что в канун нового 2021 года сумма поступлений от аренды платных камер для заключенных превысила два миллиона гривен. Об этом 4 января министр написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, ранее министр юстиции Украины пояснил, что платные камеры в СИЗО рассчитаны прежде всего на «беловоротничковую преступность», то есть — на осужденных за «мошенничество с финансовыми ресурсами», или тех, кто не может заплатить залог или ожидает, пока залог будет зачислен.
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