Киев, , 12:39 — REGNUM Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что в канун нового 2021 года сумма поступлений от аренды платных камер для заключенных превысила два миллиона гривен. Об этом 4 января министр написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Следственный изолятор (СИЗО) Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Под новый год сумма поступлений от платных камер уже превысила 2 миллиона гривен (более $70,8 тыс. — ИА REGNUM)», — написал он.

Напомним, ранее министр юстиции Украины пояснил, что платные камеры в СИЗО рассчитаны прежде всего на «беловоротничковую преступность», то есть — на осужденных за «мошенничество с финансовыми ресурсами», или тех, кто не может заплатить залог или ожидает, пока залог будет зачислен.

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