Москва, , 12:04 — REGNUM В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждают, что ей удалось добиться снижения цен на продовольственные товары, а также предотвратить их повышение в ряде регионов России. Об этом сказано в ответе пресс-службы Генпрокуратуры на запрос ТАСС.

Утверждается, что с момента начала пандемии коронавируса органы прокуратуры принимают меры для предотвращения «необоснованного роста» цен на продовольственные товары. Надзорному ведомству удалось добиться снижения цен на продовольственные товары и предотвратить их рост в Башкирии, Хакасии, Алтайском и Забайкальском краях, Калужской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской областях, а также в Москве и ряде других регионов.

Кроме того, утверждается, что в ряде субъектов Федерации прокуратура смогла пресечь случаи завышения торговых наценок на товары, которые рализовывались в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. К примеру, в Бурятии снизились цены на гранулированный чай и подсолнечное масло — в этом регионе пытались превысить максимальную наценку на эти товары на 39% и 35,% соответственно.

Всего в первом полугодии 2020 года работники органов прокуратуры выявили более 600 нарушений законодательства в сфере ценообразования на продовольственные товары. Чтобы их устранить было вынесено около 300 представлений. К различным мерам ответственности были привлечены более 330 виновных лиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2020 года цены на продовольственные товары оказались в фокусе внимания президента России Владимира Путина. Глава государства обратил внимание, что цены на базовые продовольственные товары растут необоснованно и нужно принять меры по их сдерживанию.