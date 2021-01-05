Воронеж, , 11:55 — REGNUM В Воронежской области за минувшие сутки подтверждено 390 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 5 января. Сутками ранее, 4 января, сообщалось о 388 новых случаях.

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Всего в Воронежской области за весь период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 48 147 человек. Из них выздоровели 44 350 пациентов, в том числе 107 выписаны из стационаров и сняты с амбулаторного учёта за минувшие сутки.

За весь период пандемии в Воронежской области скончались 1 402 человека с подтверждённым COVID-19, пять новых случаев зарегистрировано за последние сутки.