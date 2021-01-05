Йошкар-Ола, , 11:48 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 125 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 января в регионе выявили 51 новый случай заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 49 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 9435 случаев.

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