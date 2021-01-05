Оренбург, , 11:46 — REGNUM В Оренбургской области с начала года произошло 67 пожаров, в результате которых один человек погиб, еще три человека получили травмы, сообщает 5 января ГУ МЧС по региону.

Основными объектами пожаров стали индивидуальные жилые дома, надворные постройки и бани, а основными причинами возгораний — нарушения правил устройства и эксплуатации печного и электрооборудования.

Напомним, на территории Оренбуржья на время новогодних и рождественских праздников установлен особый противопожарный режим. Спасатели напоминают населению о необходимости соблюдения элементарных мер пожарной безопасности в быту.