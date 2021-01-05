Краснодар, , 11:45 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки подтвердилось 184 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 5 января. Сутками ранее, 4 января, сообщалось о 187 новых носителях.

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«В Краснодаре выявлено 53 случая, в Сочи — 23. В Темрюкском районе 18 заболевших, в Апшеронском — 11. По семь человек заболели в Новороссийске, Анапе, Кавказском районе. По пять — в Туапсинском, Лабинском, Тимашевском, Мостовском районах. По три новых пациента в Горячем Ключе, Белореченском, Тихорецком, Калининском, Щербиновском, Приморско-Ахтарском районах», — уточнили в оперштабе.

Всего в Краснодарском крае за весь период пандемии заражение коронавирусом подтверждено у 28 663 человек. Выздоровели на 5 января 19 215 пациентов. Скончались 1 006 пациентов, 14 из них воли в статистику за минувшие сутки.

В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 128 пациентов, еще трое — на ЭКМО, уточнили в оперштабе.