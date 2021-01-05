Йошкар-Ола, , 11:45 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 5 января выявили 51 новый случай заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 49 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 9435 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 8342 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 26 человек. 125 человек скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались двое жителей республики, днем ранее был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 968 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 378 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 902 человека, из них у 896 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки был выписан 91 пациент, при этом госпитализированы 85 жителей Марий Эл.