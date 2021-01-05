Ростов-на-Дону, , 11:39 — REGNUM В Ростовской области на Рождество будут открыты все храмы. Однако прихожан просят не забывать о санитарных правилах.

«Все храмы в Рождественскую ночь будут открыты для прихожан. Богослужение пройдёт со всеми мерами безопасности. При посещении храмов необходимо будет пройти термометрию, строго соблюдать дистанцию и масочный режим», — уточнили в региональном пресс-центре.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону из-за пандемии коронавирусной инфекции отменили крестный ход по Соборной площади.

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