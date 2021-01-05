Саранск, , 11:39 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Женщина 1960 года рождения поступила в Республиканскую инфекционную клиническую больницу с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — внегоспитальная двусторонняя субтотальная вирусная пневмония. Течение заболевания усугубляли сопутствующие патологии — гипертоническая болезнь и ожирение 1 степени.

Также умерла пациентка Республиканской клинической больницы №4. При госпитализации женщине 1953 года рождения был поставлен аналогичный диагноз, сразу прогнозировалось тяжелое течение. Осложнение — внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующее заболевание — гипертоническая болезнь 3 степени.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 97 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 января в регионе выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 86 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 13 925 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в Мордовии являются 2305 человек.

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