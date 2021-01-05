Москва, , 11:41 — REGNUM Свыше 10% жителей России опасаются, что наступивший год окажется хуже по сравнению с прошедшим. Это 5 января следует из исследования онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob о том, чего российские граждане больше всего боятся в 2021 году.

По данным исследования, 11% опрошенных считают, что 2021 году может оказаться хуже 2020-го, причем такое мнение поровну разделяют, как женщины, так и мужчины, принявшие участие в исследовании.

При этом 33% респондентов опасаются потерять работу или не найти хорошую работу, ещё 27% — остаться без денег, либо не выплатить кредит (бедности) и 17% — высказывают опасения заболеть или умереть, а также самим или их близким заболеть коронавирусом.

Уточняется, что опрос проводился в период с 23 по 27 декабря 2020 года и в нем приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения старше 18 лет из 351 населенного пункта России.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января из опроса ВЦИОМ стало известно, что абсолютное большинство жителей России (97%) хорошо знают о начале масштабной вакцинации от COVID-19 вакциной российского производства.