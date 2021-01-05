Кунгур, Пермский край, , 11:38 — REGNUM В Кунгуре Пермского края на базе исправительной колонии №40 в 2021 году возобновит работу цех металлургического литейного производства. Также в эксплуатацию планируют ввести цех горячего цинкования, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В пенитенциарном учреждении будут производить чугунные фланцы и линейные оконцеватели для опорных изоляторов, используемых при строительстве и эксплуатации проводов и кабелей на опорах воздушных ЛЭП, линий связи и электростанций. Также планируется производить локомотивные и тормозные колодки, решетки для газовых бытовых плит, лавки, урны, ограждения, фонарные столбы, решетки для ливневой канализации и канализационные люки. Эту продукцию из чугуна и стали будут выпускать для нужд структур «РЖД» и «Газпрома», метрополитена, предприятий жилищно-коммунального, дорожного и паркового хозяйства

«Все работы по вводу производства планируется завершить до середины лета и уже осенью получить первые партии готовой продукции», — сказал главный инженер ГУФСИН России по Пермскому краю Дмитрий Машкин.

Сейчас в колонии работает профессиональное-техническое училище, где спецконтингент обучают необходимым специальностям: формовщик, литейщик.

Цеха запустят в рамках реализации программы по промышленной кооперации ГУФСИН по Пермскому краю и «Кунгурского литейно-машиностроительного завода». Общая стоимость проекта составляет 234 млн рублей. Для бесперебойной работы предприятия планируется организовать 136 новых рабочих мест.

Согласно прогнозу, к 2025 году объем произведенной продукции должен составить не менее 7040 тонн на сумму в 528 млн рублей, а отчисления в бюджеты различных уровней — 54 млн рублей.