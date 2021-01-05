Москва, , 11:37 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин направил поздравления Паралимпийскому комитету РФ с 25-летием организации. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«За прошедшие годы ПКР объединил своими благородными целями большую команду единомышленников, внес поистине уникальный вклад в развитие отечественного и мирового паралимпийского движения. Но главное — позволил людям с ограниченными возможностями по здоровью в полной мере раскрыть свой талант, продемонстрировать бойцовский характер и несгибаемую силу духа», — говорится в телеграмме.

По словам главы государства, во многом благодаря работе ПФР российские паралимпийцы достигают успехов на международной арене.