Вэньчжоу, Китай, , 11:36 — REGNUM Суд провинции Чжэцзян на востоке Китая приговорил 17 человек к тюремным срокам за контрабанду более 23 тонн панцирей панголин, сообщает 5 января агентство Синьхуа.

Панцири на сумму более 180 млн юаней (около $27,9 млн) были ввезены контрабандой из Нигерии тремя партиями в 2018 и 2019 годах, сообщили в промежуточном народном суде города Вэньчжоу в провинции Чжэцзян.

Двое ключевых обвиняемых по фамилии Яо и Ван были приговорены к 14 и 13 годам тюрьмы соответственно. Другие подозреваемые получили тюремные сроки от года и трех месяцев до 12 лет.

Напомним, что в Китае действует запрет на незаконную торговлю дикими животными, а власти Китая постоянно ужесточают борьбу с подобного рода активностью.