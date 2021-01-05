Саранск, , 11:32 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 5 января выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 86 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 13 925 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписан 81 человека, всего с начала пандемии выздоровели 11 523 жителя Мордовии. 97 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки скончались двое жителей республики. Накануне регионе летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2305 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 4 января в инфекционных стационарах республики лечение получали 1814 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2045 человек.