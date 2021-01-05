Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге выявлено 3649 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 5 января в федеральном оперштабе. Это на восемь случаев меньше, чем сутками ранее, и на 1193 случая меньше, чем в Москве, вновь занявшей первую строчку по суточной выявляемости коронавируса среди регионов РФ.

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Напомним, сутками ранее Петербург неожиданно обошел Москву по числу вновь выявленных носителей: 3657 против 3591. Это стало новостью федерального уровня. Сегодня соотношение совсем другое: 4842 новых носителей в Москве против 3649 в Петербурге.

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За минувшие сутки в Северной столице подтвердили еще 73 летальных исхода от COVID-19. По этому показателю Петербург, в последние дни сохранявший печальное «лидерство» в РФ, в этот раз немного уступил Москве, где за сутки констатировали 75 смертей.

С учётом новых данных в Санкт-Петербурге выявлено 260 656 случаев заражения. Выздоровели из числа заболевших 156 711 человек, в том числе 1729 за последние сутки. Умерли от ковида за время пандемии 8077 человек.

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