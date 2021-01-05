Пекин, , 11:31 — REGNUM Полицейские департаменты Китая раскрыли свыше 20 тыс. уголовных дел с вовлечением огнестрельного оружия и взрывчатки за 2020 год, сообщили 4 января в Министерстве общественной безопасности КНР.

Полиция задержала свыше 20 тыс. подозреваемых, вовлеченных в подобного рода дела, изъяв у них около 76 тыс. незаконных единиц оружия и более 140 тонн взрывчатки в рамках правоохранительных операций, сообщили в министерстве.

В одном конкретном случае полицейский департамент полиции Хэнань раскрыл банду торговцев оружием, действовавших онлайн. Было арестовано более 640 подозреваемых, у которых было изъято 720 единиц огнестрельного оружия.

По данным министерства, общее количество преступлений, совершенных в Китае с применением огнестрельного оружия и взрывчатки, упало на 12,5% и 15,4% в годовом исчислении соответственно.