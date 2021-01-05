Ростов-на-Дону, , 11:30 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрирован 21 летальный исход среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 5 января.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались семь женщин в возрасте от 62 до 83 лет и 14 мужчин в возрасте от 57 до 84 лет. Все ковид-пациенты страдали хроническими заболеваниями.

С начала пандемии в Ростовской области жертвами COVID-19 стали 2 тыс. 147 человек.

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