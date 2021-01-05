Пермь, , 11:28 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 5 января, выявлен 301 случай заражения коронавирусом. В больницах лечение получают 240 человек, еще 61 человек находится дома под меднаблюдением, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Ежесуточный прирост случаев заражения составил 0,9%, а коэффициент распространения — 0,95 (на 4 января — 0,97). Добавим, с Нового года в регионе наблюдается спад заболеваемости. Напомним, на 31 декабря 2020 года зафиксирован 331 случай заражения за сутки, на 1 января 2020 года — 327 случаев. Ежедневно происходит снижение суточного показателя.

С начала пандемии в Прикамье выявлено 32 208 носителей коронавируса. От коронавирусной инфекции оправились 25 596 человек, в том числе 147 — за последние сутки. Жертвой COVID-19 стали 1183 человека, среди них десять — за последние сутки. Кроме того, 828 человек умерли от сопутствующих заболеваний.

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