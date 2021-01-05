Ханты-Мансийск, , 11:27 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждёно 218 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 5 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 223 случая.

Основные очаги заражения в регионе на 5 января: Сургут — 50 случаев; Нижневартовск — 36; Нягань — 22; Кондинский район — 19; Мегион — 13; Нефтеюганский район — 10.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 5 января 42 415 случаев. Излечились 38 716 человек, 562 пациента с COVID-19 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 5 января — 1,03.