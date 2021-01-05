Нижний Новгород, , 11:24 — REGNUM За минувшие сутки 18 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 17 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 1728 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум пяти месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 января в области выявили 405 новых случаев заражения коронавирусом, число выявленных заражений за сутки упало на 77 единиц. Накануне сообщалось о 482 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 72 190 случаев.

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